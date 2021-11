Zu einer doch etwas ungewöhnlichen Zeit um zehn Uhr hielt der Wiesenbronner Sportverein am Sonntag seine Jahreshauptversammlung. Ob es am Zeitpunkt lag oder daran, dass seit November 2019 keine "Generalversammlung" mehr war, jedenfalls war das Interesse am Vereinsgeschehen sehr groß. Das zeigte sich auch bei den Vorstandsneuwahlen, die per Akklamation und unter der Leitung von Sonja Leins und Manfred Paul durchgeführt wurden und bei denen es zu den vorgeschlagenen Posten keine Gegenstimme gab. An der Spitze des Vereins steht wie bisher Brigitte Endres-Paul, ihre Stellvertreterinnen sind Doris Paul und Katrin Stenger.

Die Kassengeschäfte führt nun Ute Wilhelm, Revisoren bleiben Matthias Djuren und Fritz Fröhlich, Martina Birth ist weiterhin als Schriftführerin tätig. Die bisherigen Abteilungsleiter und Abteilungsleiterinnen wurden im Anschluss an ihre Berichte geschlossen von der Versammlung bestätigt.

Die Vorsitzende ging in ihrem Bericht auf verschiedene Veranstaltungen ein und hob besonders hervor, dass Sportbetrieb, Festivitäten, wie zum Beispiel die Kirchweih im Seegarten, oder andere Unternehmungen ohne viele helfende Hände nicht möglich seien. Sie bedankte sich mit herzlichen Worten bei allen, die auf verschiedene Art und Weise den Sportverein unterstützen "und die trotz Corona bei der Stange bleiben".

Blick in die Zukunft

Beim Blick in die Zukunft machte sie deutlich, dass nach der Sanierung des Sportheims die Renovierung der Sporthalle in Angriff genommen werden müsse, wofür bis zu einer halben Million Euro notwendig werden dürften. Dieses Vorhaben müsse aber in Zusammenarbeit mit der Gemeinde über die Bühne gehen "und die Halle muss im Besitz des Vereins bleiben", betonte dazu Manfred Paul.

Die bisherige Kassenverwalterin Katrin Stenger gab bekannt, dass der Zuschuss des BLSV zur Sanierung des Sportheims in der vergangenen Woche eingetroffen sei, "es ging uns zeitweise das Geld aus, da der Zuschuss nicht da war". Für Sportgelände und Vereinsheim samt Halle müsse viel Geld aufgewandt werden, weshalb zum Beispiel das von relativ wenigen Vereinsmitgliedern beim Weinfest erwirtschaftete Geld gut für die Kassenlage sei. Die Revisoren bescheinigten einwandfreie Kassenführung, dem Vorstand wurde einstimmige Entlastung erteilt. Schriftführerin Martina Birth berichtete von der letzten Jahreshauptversammlung im November 2019 und von einigen Themen der Vorstandssitzungen. Der Verein hat derzeit 313 Mitglieder.

Für die Fußballer, die mit Castell eine Spielgemeinschaft bilden und die bis zu Coronazeiten in der Kreisliga kickten, berichtete Axel Klein, dass man auf der Suche nach Verstärkung sei, da es leider viele Abgänge gegeben habe. Die Fußballer sind nun in der A-Klasse. Nicht zufrieden war der Abteilungsleiter mit der derzeitigen Trainingsbeteiligung. Auf der Suche nach neuen Leuten ist auch die Fußballernachwuchs, der mit Groß-und Kleinlangheim eine Spielgemeinschaft bildet.

Verstärkung gesucht

Gute Beteiligung an den Übungsstunden gibt es bei der Fitnessabteilung, für die Katrin Stenger ebenfalls um Verstärkung bat. Leiterinnen dieser Truppe sind Steffi Kirner und Susanne Hein. Für die Sparte Eltern-Kind-Turnen freute sich Tine Schmalz über neue Sportgeräte und bei der Tisch-Tennis-Abteilung, die nur noch ein Team in Rennen hat, wird dringend Verstärkung gesucht, wie Walter Busch erzählte.

Die Vorsitzende kündigte einen Flyer mit Einträgen an, welche Sportmöglichkeiten es beim SV gebe, um bei Neubürgern und Neubürgerinnen das Interesse an sportlichen Betätigungen zu wecken. Nachdenken sollte man in diesem Zusammenhang auch über eine Fahrradabteilung oder eine Tanzsportmöglichkeit, regte sie an. Werbung sollte auch dafür gemacht werden, dass Familienfeste im Sportheim zu humanen Preisen gefeiert werden können, "auch mal wieder eine Musikveranstaltung". Doris Paul gab bekannt, dass ein Raum an die Jagdgesellschaft vermietet wurde.

Auch Ehrungen fanden statt: 60 Jahre Mitglied: Paul Klein. 50 Jahre: Roland Busch, Dieter Gaubitz, Walter Schenk, Walter Busch. 40 Jahre: Gudrun Müller. 25 Jahre: Linda Peter, Hildegund Wilhelm, Ute Wilhelm.