Kitzingen vor 1 Stunde

Rennrad gestohlen

Ein unbekannter Täter entwendete nach Mitteilung der Polizeiinspektion am Montag zwischen 6 und 14.15 Uhr in der Keltenstraße in Kitzingen ein Cyclocross Rennrad. Das lila-blaue Rad der Marke "Cannondale" stand am Fahrradabstellplatz des Krankenhauses und war mit einem Spiralschloss gesichert. Der Schaden beläuft sich auf circa 1400 Euro.