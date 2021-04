Kitzingen vor 43 Minuten

Renitenter Rentner flüchtet nach Rempler mit Einkaufswagen

Mit seinem Einkaufswagen hat ein 81-jähriger Mann am Freitag gegen 18 Uhr zwei Autos auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Marktbreiter Straße in Kitzingen beschädigt. Der Rentner ließ laut Polizeibericht seinem Einkaufswagen auf dem leicht abschüssigen Parkplatz los und dieser rollte gegen zwei geparkte Fahrzeuge. Obwohl einer der beiden Autobesitzer den Rentner aufforderte, zu warten bis die Polizei eintreffe, um den Unfall aufzunehmen, fuhr der 81-jährige weg, ohne seine Personalien zu hinterlassen.