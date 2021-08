Buchbrunn aktualisiert vor 42 Minuten

Rekordverdächtige Kuh bringt in Buchbrunn Drillinge zur Welt

Alle Hände voll zu tun hatte Landwirt Karl Heid aus Buchbrunn am 20. Juni, denn an diesem Tag wurden auf seinem Betrieb Drillinge geboren. Mutterkuh Martha kalbte bereits zum siebten Mal und ist jetzt zwölffache Mutter, schreibt Thomas Friederich in einer Mitteilung an die Presse. Neben der Drillingsgeburt hat die Kuh bereits drei Mal Zwillinge zur Welt gebracht. Diese Bilanz scheint rekordverdächtig zu sein. Die Kälbchen sind wie die Mutter putzmunter und halten nicht nur den Betriebsleiter, sondern auch das Nachbarmädchen Madita auf Trab.