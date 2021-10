Man kann es sich kaum vorstellen, aber: Herbert Rupp ist nicht mehr Vorsitzender des Turnvereins Marktbreit. In der Jahreshauptversammlung am Montagabend im Lagerhaus legte er nach 46 Jahren an der Spitze der Marktbreiter Turner sein Amt nieder. Ohne Gegenstimmen ernannte die Versammlung ihn auf Antrag seiner Nachfolgerin Christiane Höfer zum Ehrenvorsitzenden.

Eigentlich wollte Rupp bereits im vergangenen Jahr Abschied vom verantwortungsvollen Amt nehmen, damals war es seine Gesundheit, die eine Teilnahme an der Versammlung verhinderte. Und auch jetzt waren es gesundheitliche Gründe, die ihn zum Rückzug zwangen und dazu noch, so Rupp in einer kurzen persönlichen Erklärung, "über 60 Jahre ehrenamtliches Engagement im Verein".

1949 dem Turnverein beigetreten

Schon bei der Wiedergründung 1949 trat Herbert Rupp dem Turnverein bei und übernahm bereits 1964 Verantwortung als Zeugwart. Ab 1972 war er stellvertretender und ab 1975 erster Vorsitzender des Vereins. Ein Engagement, das mit vielen Auszeichnungen gewürdigt wurde, etwa dem Ehrenbrief des Landkreises, der Ehrenmitgliedschaft des Vereins oder der Ehrennadel in Gold des Bayerischen Turnerverbands.

Vor dem Rückzug aus dem Amt noch der gewohnt straffe Rückblick auf das Jahr 2020, bei dem allerdings die meisten Veranstaltungen ausfielen. Trotzdem konnte der Verein seinen Mitgliederstand bei knapp 500 halten. Beachtlich dabei die Zahlen der Kinder und Jugendlichen: Mit knapp 200 machen diese einen großen Teil des Vereins aus, der somit sicher ein wichtiger Teil der Jugendarbeit der Stadt ist. Erfreulich auch der Bericht des Kassiers Harald Kopp, der einen positiven Jahresabschluss präsentierte.

Christiane Höfer seit 1996 Oberturnwartin

An der Spitze des Vereins steht künftig Christiane Höfer, die bereits seit 1996 Oberturnwartin des Vereins und seit drei Jahren Vertreterin Rupps ist. Stellvertretende Vorsitzende ist Christine Müller, Kassier bleibt Harald Kopp, Schriftführerin ist Erika Rupp, die auch Vertreterin des Kassiers ist. Oberturnwartin bleibt Christiane Höfer, Männerturnwart ist Reiner Rösel, Frauenturnwartin Anke Rupp, Leichtathletikwartin Stefanie Ebert, Spielwart (Badminton) Roland Kopitsch, übergeordnete Jugendleiterin Christine Müller, Beisitzerinen und Beisitzer sind Doris Dahlfeld, Tobias Stadelmann. Andre Höfer und Stefanie Soldner.

Geehrt wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft Susanne Belschner, Beatrix Weppler-Ebert. Felix Ebert, Marie-Theres Ebert, Christopher Grohmann, Kerstin Fischer, Angela Nusko, Achim Rhein, Stefanie Soldner und Oliver Zielger; für 40 Jahre: Günther Lannig, Holger Ried, Manfred Schendel und Richard Wirsing; für 50 Jahre: Cornelia Ballwießer, Claus Ebert, Dagmar Kopp, Ursula Rösel, Harald Rupp imd Maria Staudt; für 60 Jahre: Volker Deifel und Karlheinz Walther.