Unterickelsheim vor 37 Minuten

Reiten war die große Leidenschaft: Paul Mader aus Unterickelsheim feiert 90. Geburtstag

Paul Mader aus Unterickelsheim feiert 90. Geburtstag. Der Jubilar erblickte am 6. Mai 1932 in Gnodstadt das Licht der Welt. Er hat noch zwei Brüder, seine Schwester ist schon gestorben. Nach der Schulzeit inklusive der drei Jahre auf der Berufsschule arbeitete er in der Landwirtschaft seiner Eltern Fritz und Margarete Mader mit.