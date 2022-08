Innerhalb kürzester Zeit machte sich ein Unbekannter gleich zweimal an einem in den Marktbreiter Weinbergen abgestellten Traktor sowie an einem Wassertankanhänger zu Schaffen. Der Täter stach nach Angaben der Polizei mehrmals in den rechten Traktorvorderreifen sowie in einen Reifen des Anhängers.

Die Taten ereigneten sich in den Nächten auf den 25. Juli sowie auf den 29. Juli, jeweils zwischen 21 und 7 Uhr. Die Fahrzeuge standen auf Höhe der Flurnummer 2393, die sich nordöstlich der Firma „Bareiss-Werkzeughandel“ in Marktsteft befindet. Laut Bericht der Polizei entstand ein Schaden von circa 1400 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.

Vorschaubild: © Daniel Karmann (dpa)