Erneut hat sich eine Pkw-Eigentümerin aus Segnitz bei der Polizeiinspektion Kitzingen gemeldet, deren Autoreifen platt gestochen worden ist. Die Frau hatte ihr Fahrzeug am 18. Januar in Segnitz in der Hans-Kesenbrod-Straße abgestellt. Als sie am Donnerstag gegen 6.30 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie, dass der linke Hinterreifen platt war. Die Polizei stellte auch hier einen Einstich am Reifen fest.

Bereits am 20. Januar hatte sich eine 42-Jährige gemeldet, deren Auto vom 19. Januar, 18.15 Uhr, bis 20. Januar, 7.45 Uhr in Segnitz Im Furtsand 6 stand. In diesem Fall waren der rechte Vorder- und der linke Hinterreifen platt.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.