Marktbreit vor 1 Stunde

Reifenstecher in Marktbreit

Am Montag zwischen 7.55 und 15.15 Uhr stach ein bislang Unbekannter mehrmals in den rechten Vorderreifen eines in der Sommerleite in Marktbreit geparkten, grauen VW. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 400 Euro, teilt die Polizei in ihrem Pressebericht mit.