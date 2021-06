In der Zeit von Donnerstag, 12 Uhr, bis Freitag, 8 Uhr, kam es in der Obernbreiter Straße in Marktbreit zu einer Sachbeschädigung. Vermutlich stach ein bislang unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand in alle vier Reifen eines vor dem Johanna-Kirchner-Haus ordnungsgemäß geparkten blauen Ford. An den Reifen entstand ein Gesamtschaden von 500 Euro, heißt es im Polizeibericht.

In der Zeit von Samstag, 13 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, ereignete sich in der Schönbornstraße in Wiesentheid eine Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte laut Polizeiangaben mit einem spitzen Gegenstand die Schaufensterscheibe eines Geschäfts. Am Fenster entstand ein Sachschaden von circa 350 Euro.

Hinweise in beiden Fällen an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.