Volkach vor 43 Minuten

Reifen eines Mercedes beschädigt

Ein Unbekannter beschädigte in der Zeit von Freitag, 11 Uhr, bis Montag, 8.30 Uhr, in Volkach beide Reifen auf der Beifahrerseite eines grauen Mercedes. Der Wagen war in der Hans-Haupt-Straße geparkt. Es entstand ein Schaden von rund 400 Euro.