Willanzheim vor 1 Stunde

Reifen an Renault plattgestochen

In der Froschgasse in Willanzheim ist laut Polizeibericht in der Zeit zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, an einem geparkten, grünen, Renault Laguna ein Reifen platt gestochen worden. Aufgrund des Schadensbildes am Reifen geht die Polizei davon aus, dass der Täter das Loch mit einer Messerklinge verursacht hat. Es entstand ein Schaden von rund 60 Euro.