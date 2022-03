Sickershausen vor 1 Stunde

Reifen an landwirtschaftlichen Anhängern zerstochen

Eine unbekannte Person hat in der Zeit vom 11. März, 20 Uhr, bis 12. März, 10 Uhr, in Sickershausen mehrere Reifen an drei landwirtschaftlichen Anhängern zerstochen. Die Anhänger waren in einem Schuppen Am Sicker untergestellt. Es entstand ein Schaden von circa 2000 Euro.