Wiesentheid vor 58 Minuten

Reifen an Fiat abmontiert und mitgenommen

In der Zeit von Sonntag, 22 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, montierte eine bislang unbekannte Person den linken Vorderreifen eines gelben Fiat-Bravo ab, der in der Neustadtstraße in Wiesentheid geparkt war. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit in einem Innenhof. Es entstand ein Beuteschaden von circa 100 Euro.