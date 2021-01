Ein in der Segnitzer Straße in Sulzfeld geparktes Auto wurde zwischen Sonntag, 20.30 Uhr, und Montag, 4.55 Uhr, beschädigt. Vermutlich mit einem spitzen Gegenstand wurde an dem geparkten VW-Polo der linke Vorderreifen platt gestochen. Laut Polizeibericht entstand ein Schaden von etwa 100 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.