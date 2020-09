Rehweiler vor 1 Stunde

Rehweiler: Annemarie und Werner Zink feiern goldene Hochzeit

50 Jahre verheiratet, das schaffen nur wenige Paare, so wie das Jubelpaar Annemarie und Werner Zink. Die beiden lernten sich in Wiesenbronn auf einem Fest kennen und sind seit dieser Zeit nicht mehr zu trennen, wie es in einer Mitteilung an die Presse heißt. Annemarie Hösch aus Wiesenbronn, die ihre Lehrjahre in einem Kitzinger Unternehmerhaushalt verbrachte und sich im Anschluss um Haus und Kinder kümmerte, war leidenschaftliche Kuchenbäckerin und regelmäßige Besucherin im Fitnessstudio. Werner Zink, aus Altenschönbach, war von der Lehre bis zur Rente in der Maschinenfabrik Möhringer in Feuerbach überwiegend im Außendienst tätig und erfreut sich bis heute an seinen Hobbys Modelflug und Autobasteln. Reparaturen von defekten Geräten sind seine Leidenschaft. Die beiden feierten zusammen mit ihren beiden Kindern und Enkelkindern am 25. September ihr Jubiläum und freuten sich über die vielen Glückwünsche, auch von Pfarrer Hans Gernert, und die schriftlichen Glückwünsche von Bürgermeister Ernst Nickel sowie Landrätin Tamara Bischof.