Reha-Sportgruppe Volkach trifft sich dienstags am Weinfestplatz

Der Vorstand der Reha-Sportgruppe Volkach-Kolitzheim teilt in einer Pressemitteilung mit, dass ihr erste Treffen nach der coronabedingten Pause am Dienstag, 30. Juni, um 18 Uhr stattfindet.

Ein Treffen könne derzeit nur im Freien stattfinden. Treffpunkt ist der Weinfestplatz in Volkach. Es gibt dort keine Umkleidemöglichkeit, so dass die Teilnehmer gleich in Sportkleidung kommen sollten. Laut Mitteilung finden dort auch die weiteren Treffen, solange es erforderlich ist, jeweils dienstags von 18 bis 19 Uhr statt.