Kitzingen vor 52 Minuten

Regenfallrohr an Haus beschädigt

Am Sonntagmorgen bemerkte ein Anwohner der Fischergasse, dass im Zeitraum von Samstag, 16 Uhr, bis Sonntag, 7 Uhr, das Regenfallrohr an seinem Anwesen durch eine unbekannte Person beschädigt wurde, heißt es im Polizeibericht. Das Regenrohr wurde verbogen und aus der Verankerung gerissen, und ein Dichtungsring wurde abgerissen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro.