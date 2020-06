Hellmitzheim vor 1 Stunde

Regenbogenzeit in der Grundschule Hellmitzheimer Bucht

Die Coronazeit ist für alle eine besonders belastende Lebensphase. Aber wie geht es den Kindern dabei? Was denken, fühlen und wünschen sie sich in dieser Zeit? Welche Ängste und Unsicherheiten gibt es? Die „Regenbogenzeit“ der Grundschule Hellmitzheimer Bucht möchte sich genau diesen Fragen annehmen, wie es im Schreiben an die Presse heißt.