Kitzingen aktualisiert vor 1 Stunde

Rechts-und Ordnungsamt vorübergehend nicht erreichbar

Die Umbauarbeiten des Kitzinger Rathauses erfordern, dass das Rechts- und Ordnungsamt vorübergehend in die Schweizergasse 3 in die ehemaligen Räumlichkeiten der BauGmbH zieht, heißt es in einer Pressemitteilung.