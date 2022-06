Dettelbach vor 54 Minuten

RebArt Symposium: Künstlern bei der Arbeit über die Schulter schauen

Das RebArt Symposium wirft seine Schatten voraus. Der Initiator und Künstlerische Leiter Roger Bischoff bereitet schon die Arbeitsmaterialien vor. Sechs Künstler aus verschiedenen europäischen Ländern arbeiten ab dem 11. Juli für 14 Tage mit Material, dass in den Weinbergen rund um Dettelbach zu finden ist, und kreieren daraus Kunstwerke, heißt es in der Ankündigung. Den Künstlern kann bei ihrer Arbeit am Main oder in den Weinbergen über die Schulter geschaut werden. Es ist ausdrücklich erwünscht, mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen. Am 10. Juli findet um 15 Uhr im Kultur- und Kommunikationszentrum Dettelbach die Vernissage zur Ausstellung der Künstler und der Beginn des Report Symposiums statt. Anmeldung unter Tel.: (09324) 3560.