Realschule leuchtet bunt

Im Rahmen unseres Projekts „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ wurde auf Initiative der SMV die Aula unserer Realschule in Kitzingen in den Regenbogenfarben der LGBTQ-Bewegung erleuchtet. Einige Schüler und Schülerinnen opferten ihre Freizeit, verzichteten auf den Fußballfernsehabend und kamen in die Schule, um die farbigen LED-Scheinwerfer einzuschalten. Mit ihren Smartphones machten sie eindrucksvolle Bilder unserer Schule.