Realschule Dettelbach verteilt Valentinstagsgrüße

Nicht schlecht staunten die Schüler der Staatlichen Realschule Dettelbach in der Woche vor dem Valentinstag, als sie plötzlich Post von ihrer Schule in den Händen hielten. Fleißige Helfer hatten in einer von der Schülermitverantwortung und den Verbindungslehrern initiierten Aktion an die gesamte Schulfamilie Valentinstagsgrüße in schriftlicher Form verteilt, heißt es in einer Pressemitteilung der Realschule. In den Briefen enthalten waren eine Karte, auf der passend zum anstehenden Valentinstag eine Rose prangte sowie ein kleines Schokoladentäfelchen in Herzform, alles verbunden mit einem persönlichen Gruß. So sollte der ganzen Schulfamilie vermittelt werden, dass man trotz Schulschließungen und Distanzunterricht an jeden Einzelnen denkt und keiner vergessen wird.