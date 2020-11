In einem Ermittlungsverfahren gegen einen 33-Jährigen, der im sogenannten "Darknet" Rauschgift bestellt haben soll, hat die Polizei am Mittwochmorgen in Kitzingen einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss vollstreckt. Unter anderem fiel den Beamten dabei eine größere Menge Amphetamin in die Hände. Der Tatverdächtige befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft, schreibt die Polizei

Während der Wohnungsdurchsuchung, bei der auch ein Rauschgiftspürhund zum Einsatz kam, entdeckten die Beamten der Polizeiinspektion Kitzingen in einem vermeintlich guten Versteck rund 400 Gramm Amphetamin sowie in Griffweite hierzu auch ein Messer mit zehn Zentimetern Klingenlänge. Darüber hinaus stellten sie in den Wohnräumen Waagen, Verpackungsmaterial und andere Utensilien sicher, die den Verdacht eines schwunghaften Rauschgifthandels erhärten, heußt es im Bericht der Polizei weiter. Der 33-jährige Wohnungsinhaber wurde vorläufig festgenommen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der Festgenommene dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der dem Antrag der Staatsanwaltschaft entsprechend gegen den Mann die Untersuchungshaft u.a. wegen des dringenden Verdachts des unerlaubten bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge anordnete. Der 33-Jährige wurde nach der Eröffnung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall werden von der Kriminalpolizei Würzburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg durchgeführt.