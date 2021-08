Kleinlangheim vor 1 Stunde

Rauschgift bei Kontrolle in Auto gefunden

Am frühen Montagmorgen, gegen 3 Uhr, kontrollierten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried auf einer Tank- und Rastanlage an der A 3 bei Kleinlangheim ein Auto. Dabei fanden sie eine beachtliche Menge an Drogen: rund fünf Gramm Marihuana, vier Gramm Methamphetamin, mehrere Ecstasy-Tabletten und knapp zehn Gramm Kokain.