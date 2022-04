Reupelsdorf vor 5 Stunden

Ratschenkinder in Reupelsdorf unterwegs

Von Gründonnerstag bis zum Ostergottesdienst in der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag wurde in Reupelsdorf endlich wieder geratscht. Sieben Ministrantinnen und Ministranten sowie vier Kinder aus dem Ort ließen ihre Ratschen in der Zeit erklingen, in der die Kirchenglocken schweigen. Das Foto zeigt (von oben links nach rechts) Philipp Meyer, Oliver Kreis, Sophia Barthel, Katharina Müller, Hannah Müller, Niklas Singer, Marlon Hümmer, Leonie Heß, Adrian Lorey, Jenny Weiss und Neo Heß.