Rathaus-Anbau soll 2022 starten

Der Markt Wiesentheid will Anfang nächsten Jahres mit der Erweiterung des Rathauses beginnen. In der Sitzung des Gemeinderates wurde nun eine Variante beschlossen, wie das angrenzende Gebäude mit dem Rathaus verbunden wird. „Der Bauantrag ist eingereicht, bis auf diese Tektur. Wir wollen zum Herbst in die Ausschreibung gehen und möglichst zu Beginn des kommenden Jahres starten“, sagte Bürgermeister Klaus Köhler zum Zeitplan. Zu den Kosten für das Ganze wurden noch keine Angaben gemacht.