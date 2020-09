Kitzingen vor 29 Minuten

"Rat zur Saat": Drei Veranstaltungen für Landwirte

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen (AELF) bietet unter dem Stichwort "Rat zur Saat" drei Abendveranstaltungen für Landwirte an. Informationen zum Herbstanbau, Pflanzenschutz, zur Düngeverordnung sowie zu Förderprogrammen gibt es am Mittwoch, 23. September, in der Steigerwaldhalle in Wiesentheid (100 Teilnehmer), Donnerstag, 24. September, um 19.30 Uhr in der Maintalhalle in Dettelbach (100 Teilnehmer) und am Mittwoch, 30. September, in der Karl-Knauf-Halle in Iphofen (70 Teilnehmer). Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Referenten sind laut Pressemitteilung des AELF Sebastian Ries vom Erzeugerring Unterfranken sowie Gerd Düll, Thomas Karl und Anton Lesch vom AELF Kitzingen.