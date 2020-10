Die Forderung an den Abfallentsorger Knettenbrech und Gurdulic nach einem Gesamtkonzept für die bei Fröhstockheim betriebene Abfalllager- und Abfallbehandlungsanlage wurde im Rödelseer Gemeinderat am Montag erneut laut. Hintergrund war der Antrag auf Baugenehmigung für eine bereits in Betrieb befindliche Eigenverbrauchstankstelle. Im Rat wartet man aber noch auf die Pläne für eine vom Unternehmen schon einmal vorgestellte Erweiterung der Anlage.

Der Vorbetreiber hatte eine Tankstelle auf dem Gelände. Diese war vor dem Betreiberwechsel zu Knettenbrech und Gurdulic zurückgebaut worden. Das Unternehmen hatte dann wieder eine Eigenverbrauchstankstelle errichtet. Diese hätte jedoch laut Bürgermeister Burkhard Klein einer erneuten Genehmigung bedurft. Zudem wäre eine Befreiung vom Bebauungsplan notwendig gewesen. Dass die Tankstelle also ohne erforderliche Genehmigung errichtet worden war, war erst jüngst festgestellt worden.

Tankstelle könnte Bestandteil des Gesamtkonzepts sein

Gemeinderat Markus Ostwald bezeichnete das Verhalten der Firma vorsichtig formuliert als "unglücklich". Mit Blick auf die geplante Erweiterung der Anlage forderte er, statt Salamitaktik jetzt endlich ein Gesamtkonzept vorzulegen. Bürgermeister Klein war ebenfalls über solche "vollendete Tatsachen" nicht erfreut. Der Gemeinderat verweigerte deshalb sein Einvernehmen zum Bauantrag. Die Tankstelle könnte, so eine Idee aus dem Rat, auch Bestandteil im Gesamtkonzept sein.

Die Firma beziehungsweise eine frühere Spende dieser Firma thematisierte Ostwald dann bei der Information zur überörtlichen Rechnungsprüfung der Jahre 2017 bis 2019. Beanstandungen hatte es keine gegeben, allerdings einige Bemerkungen, durch die sich Ostwald in seiner Grundhaltung bestätigt sah.

Bei einer Informationsveranstaltung im Dezember 2019 hatte Ostwald, der damals noch nicht dem Gemeinderat angehörte, eine Spende von Knettenbrech und Gurdulic angesprochen. Er hatte darauf hingewiesen, dass es möglich sein könnte, Vorhaben der Firma mit deren Spenden in Verbindung zu bringen.

Darauf zielt auch ein Hinweis im Prüfbericht ab, weswegen Ostwald dies zur Sprache brachte. Im Bereich der Abfallbeseitigung hatte die Prüfung ergeben, dass der Zuschussbedarf erheblich gestiegen sei. In diesem Zusammenhang seien im Jahr 2018 von der ortsansässigen Recycling- und Entsorgungsfirma Containermieten und Entsorgungskosten von 1947,20 Euro abgerechnet, die als Spende für die Jugendarbeit gewährt wurden. Weitere Kosten von 5014,36 Euro seien erst bezahlt, dann zurückerstattet und als Spende für das das "terroir f" gebucht worden.

Gemeinderat muss über Annahme der Spende noch entscheiden

Im Jahr 2019 seien Kosten von 16 200,15 Euro angefallen, bei denen auf die Bezahlung im Wege der Spende für Kultur- und Heimatpflege (4860,15 Euro), bürgerschaftliches Engagement (4860 Euro) sowie für Jugendarbeit (6480 Euro) verzichtet worden sei. "Über die Annahme dieser Spenden muss der Gemeinderat noch entscheiden", heißt es im Prüfungsbericht, ebenso über weitere Spenden, die die Gemeinde erhalten habe. Nach den Handlungsempfehlungen des Bayerischen Innenministeriums dürfe für einen objektiven und unvoreingenommenen Beobachter nicht der Eindruck entstehen, die Gemeinde ließe sich durch die Zuwendung bei der Aufgabenwahrnehmung beeinflussen.

Bürgermeister Burkhard Klein hatte schon im vergangenen Jahr klar gemacht, dass die Gemeinde jede Spende prüfe und sich nicht beeinflussen lasse. Ostwald schlug vor, dass sich künftig der Gemeinderat vorher damit befassen solle, ob Spenden angenommen werden. Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Holger Kelle, mahnte zur Ruhe. Bei der örtlichen Rechnungsprüfung werde man sich alle Spenden ansehen und würdigen. Die Ergebnisse würden dem Gemeinderat mitgeteilt.