Rödelsee vor 44 Minuten

Rat sieht in Tankstelle und Spenden Diskussionsbedarf

Die Forderung an den Abfallentsorger Knettenbrech und Gurdulic nach einem Gesamtkonzept für die bei Fröhstockheim betriebene Abfalllager- und Abfallbehandlungsanlage wurde im Rödelseer Gemeinderat am Montag erneut laut. Hintergrund war der Antrag auf Baugenehmigung für eine in Betrieb befindliche Eigenverbrauchstankstelle.