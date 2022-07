Rödelsee vor 14 Minuten

Rankhilfe verbogen und Hauswand beschädigt

Zwischen Samstag, 22.30 Uhr, und Sonntag, 1 Uhr, hat eine unbekannte Person in der Zehntgasse in Rödelsee eine Rankhilfe verbogen, die an der Außenwand des Anwesens mit der Hausnummer 4 angebracht ist. Auch an der Hauswand konnte der Eigentümer Beschädigungen feststellen, teilt die Polizei mit. Der Schaden beläuft sich auf circa 500 Euro.