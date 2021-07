Kitzingen vor 1 Stunde

Rangierunfall in der Alemannenstraße

Am Mittwochmittag rangierte eine 19-jährige Autofahrerin in der Alemannenstraße in Kitzingen rückwärts. Aus Unachtsamkeit übersah sie einen hinter ihr stehenden Wagen eines 59-Jährigen und fuhr mit dem Fahrzeugheck auf die linke Fahrzeugfront des Pkw. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 2500 Euro.