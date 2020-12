Bis dato ist der Weg für Kinder in den Markt Einersheimer Altort und zu Kindergarten und Schule nicht ganz ungefährlich, wenn sie die aus der Point-Siedlung die Mönchsondheimerstraße überqueren müssen.

Wie Bürgermeister Herbert Volkamer in der Ratssitzung darlegte, steht die Vereinbarung für den Bau einer Querungshilfe mit dem Landkreis, nachdem der Landkreis die Kosten im Straßenbereich übernimmt und die Gemeinde den Gehweg. Denn die Mönchsondheimerstraße ist auch eine Kreisstraße. Das Vorhaben ist im Ausbauprogramm des Landkreises für die Jahre 2021/22 enthalten und dafür gibt es einen staatlichen Zuschuss von 40 Prozent. Die Vermessungsarbeiten sind bereits erledigt, jetzt wird noch ein Bodengutachten erstellt.

Weitere Themen im Rat waren:

"Das war ein Schlag für mich und das ist ein Haufen Geld", bekannte der Bürgermeister als er auf die Kostenmehrung für den Kindergartenanbau um zwei Kinderkrippengruppen zu sprechen kam. Stefanie Keller, Chefin des Bad Windsheimer Architekturbüros Reeg+Spieler hatte in ihrer Kostenschätzung den bisher im Raum stehenden Betrag von 890 000 Euro um einiges überschritten.

Anbau wird 100 000 Euro teurer

Darüber herrschte am Ratstisch Unmut, dem die Ratsmitglieder auch Luft machten. Nicht nur Nikolaus Knauf wollte die enormen Kosten für den 260 Quadratmeter umfassenden Anbau nicht verstehen. In Gesprächen mit der Architektin wurde die Bausumme jetzt auf eine Million Euro taxiert, was eine Kostenmehrung von 100 000 Euro bedeutet. "Wir hoffen jetzt auf positive Ausschreibungsergebnisse, denn die tatsächlichen Kosten sind entscheidend", beschied der Bürgermeister.

Der Gemeinderat brachte eine Änderung der Hundesteuersatzung auf den Weg. Danach steigt die Hundesteuer für den ersten Hund von 25 auf 30 Euro, der zweite Hund kostet 60 Euro und der dritte Hund 80 Euro. Ein Kampfhund würde 350 Euro Hundesteuer kosten, davon ist der Gemeinde bislang aber keiner gemeldet.

Zur Touristen-Buslinie Bocksbeutelexpress informierte Herbert Volkamer, dass heuer nur Kosten von 25 000 Euro statt der veranschlagten 31 000 Euro aufgelaufen sind, weil die Linie wegen der Corona-Beschränkungen erst später starten konnte. Die Linie fährt von Iphofen bis Uffenheim sieben Kommunen an und wird vom Landkreis mit 50 Prozent bezuschusst, der Markt Einersheimer Kostenanteil beträgt im laufenden Jahr 3707 Euro.

Schülerzahlen für die Mittelschule weiter rückläufig

Der Bürgermeister gab bekannt, dass er in der Schulverbandsversammlung der Grundschule Hellmitzheimer Bucht erneut zum Vorsitzenden gewählt wurde, sein Stellvertreter ist Iphofens Bürgermeister Dieter Lenzer. Die Schulverbandsumlage ist leicht gesunken auf 2226 Euro pro Schüler. Derzeit kommen 45 Schüler aus Markt Einersheim und 55 aus Iphöfer Stadtteilen. Schulleiter Matthias Schuhmann lobte die Arbeit des IT-Experten der Verwaltungsgemeinschaft (VG), Matthias Mahr, der die Schulleiter und Lehrer fachlich bestens bei der Digitalisierung an der Schule unterstützte.

17 Markt Einersheimer Schüler besuchen derzeit die Mittelschule Iphofen, die Umlage dort beträgt 3700 Euro. Leider sind dort die Schülerzahlen immer noch rückläufig. Von 400 Schülern im Jahr 2010 sank die Zahl auf knapp 300 im Jahr 2019 und rutschte heuer auf 276 ab.

Aus der Gemeinschaftsversammlung der VG Iphofen bezifferte Herbert Volkamer die VG-Umlage pro Bürger auf 159 Euro. Auf Basis der Einwohnerzahl muss Markt Einersheim 190 000 Euro an VG-Umlage zahlen.