Zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 15.55 Uhr, machte sich ein Unbekannter in der Hauptstraße in Sommerach an einem Pkw-Gespann zu schaffen. Am Anhänger, Marke Böckmann, klaute er die Radnabenabdeckungen und außerdem bohrte er die Diebstahlsicherung auf. Am Mercedes, an dem der Anhänger befestigt war, wurde eine Felge zerkratzt. Der Sachschaden beträgt nach Angaben der Polizei etwa 200 Euro, der Beutewert muss erst noch ermittelt werden.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.