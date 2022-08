Hoheim vor 1 Stunde

Radlerin nach Sturz leicht verletzt

Eine 54-jährige Frau ist am Sonntagnachmittag mit ihrem Fahrrad in Hoheim auf der Fröhstockheimer Straße in Richtung Ortsmitte gefahren, als sie aufgrund einer Fräßkante im Fahrbahnbelag die Kontrolle verlor und stürzte. Nach der Versorgung durch den Rettungsdienst wurde sie leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, teilt die Polizei mit. Es entstand ein Schaden von circa 50 Euro.