Willanzheim vor 1 Stunde

Radlerin bei Sturz verletzt

Eine 34-jährige Radlerin stürzte am Sonntagnachmittag als sie auf der Staatsstraße 24198 von Markt Herrnsheim in Richtung Willanzheim unterwegs war, berichtet die Polizeiinspektion Kitzingen. Sie verlor aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte. Dabei erlitt die Frau leichte Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in eine naheliegende Klinik transportiert.