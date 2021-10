Am Freitag verursachte ein bislang unbekannter Radfahrer um 14.30 Uhr in Dettelbach in der Langen Länge einen Unfall. Der Radfahrer fuhr gegen einen ordnungsgemäß geparkten Opel und stürzte anschließend vom Rad. Zwei nachfolgende Autofahrer leisteten Erste Hilfe. Am geparkten Wagen entstand ein Schaden von 500 Euro.

Der unbekannte Radfahrer verließ daraufhin die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die hilfeleistenden Autofahrer sowie Zeugen, die Hinweise zur Identität des Radfahrers geben können, bittet die Polizei, sich zu melden.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (09321) 1410.