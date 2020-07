Wiesentheid: Radfahrerin zieht sich Risswunde am Oberschenkel zu

Am Freitag gegen 16.30 Uhr war eine 20-jährige Fahrradfahrerin in der Neubaustraße in Wiesentheid unterwegs und stürzte aus ungeklärter Ursache. Laut Polizei zog sie sich eine Risswunde am Oberschenkel und Schürfwunden zu und musste im Krankenhaus in Kitzingen versorgt werden.