Dettelbach vor 1 Stunde

Radfahrerin touchiert Radlerin

Eine vierköpfige Radlergruppe war am Sonntag gegen 13.30 Uhr in Dettelbach auf der Straße am Sperber in Richtung Mainstockheim unterwegs. Aus Unachtsamkeit, wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt, touchierte eine als letzte in der Gruppe fahrende, 68-jährige Radlerin mit dem Lenker eine 79-jährige Radfahrerin an deren Hinterrad und stürzte. Beim Sturz verletzte sich die Dame leicht, sie kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Am Fahrrad entstand laut Polizei lediglich geringer Schaden.