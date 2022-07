Volkach vor 25 Minuten

Radfahrerin stürzt und verletzt sich

Am Dienstagnachmittag radelte eine 58-jährige mit ihrem Fahrrad entlang der Schwesternstraße in Volkach. Sie überfuhr sie einen leicht herausragenden Kanaldeckel, dabei kam sie mit dem Rad ins Schlingern und stürzte auf die Fahrbahn, berichtet die Polizei. Beim Sturz zog sich die Frau mittelschwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung transportierte der Rettungsdienst die Verletzte zur Behandlung in eine naheliegende Klinik. Am Rad entstand Schaden von rund 50 Euro.