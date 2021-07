Segnitz vor 20 Minuten

Radfahrerin beim Ausparken übersehen

Am späten Montagnachmittag war eine 69-jährige Radfahrerin in der Mainstraße in Segnitz unterwegs. Als sie auf den Mainparkplatz fuhr, war dort gerade ein 41-jähriger Autofahrer dabei, vorwärts auszuparken und übersah dabei die heranfahrende Radlerin, die zwischen zwei geparkten Pkw herausfuhr.