Am Freitag gegen 14.45 Uhr kam es zu einem Unfall, bei dem eine Unfallbeteiligte schwer verletzt nach Würzburg in ein Krankenhaus transportiert werden musste. Eine Autofahrerin hielt mit ihrem Fahrzeug in der Haltebucht einer Bushaltestelle in der Gleiwitzer Straße in Kitzingen. Unmittelbar beim Verlassen ihres Fahrzeuges näherte sich ein Fahrradfahrer, der laut Polizeibericht die Frau offensichtlich nicht wahrgenommen hatte. Der Radfahrer konnte einen Zusammenstoß mit der 84-Jährigen nicht mehr vermeiden. Dabei fiel die Rentnerin zu Boden und trug schwere Kopfverletzungen davon. Der Radfahrer stürzte ebenfalls und verletzte sich dabei leicht.

Vorschaubild: © Friso Gentsch/dpa