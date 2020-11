Am Samstag kurz vor 20 Uhr fiel ein 49-jähriger Fahrradfahrer in der Egerländer Straße auf, weil er ohne Beleuchtung und in Schlangenlinien fahrend in Kitzingen unterwegs war. Beim Anhalten durch die Polizei stürzte er zudem beinahe zu Boden. Ein Atemalkoholtest war zwar nicht möglich, jedoch gab der Fahrer laut Polizei an, „viel“ getrunken zu haben. Zur endgültigen Feststellung des Alkoholgehaltes wurde anschließend eine Blutentnahme durchgeführt.