Radfahrer beobachtet: Dreister Diebstahl mitten in Volkach

Ein dreister Taschendiebstahl hat sich am Samstagnachmittag in der Volkacher Innenstadt ereignet. Nach Angaben der Polizei legte ein 69-jähriger Fahrradfahrer gegen 16.15 Uhr in der Hauptstraße von Volkach eine Pause ein. Zum Eisessen ließ sich der Radler auf einer Sitzbank nieder, eine Fahrradtasche mit der Geldbörse legte der Mann neben sich auf der Sitzbank ab.