Nach der erfolgreichen Premiere ist die Stadt Volkach auch in diesem Jahr wieder bei der Klima-Bündnis-Kampagne Stadtradeln dabei. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung der Verwaltungsgemeinschaft Volkach entnommen.

Der Startschuss für die erneute Teilnahme an der Aktion fällt in Volkach am 11. Juli. Die Teilnehmenden können bis zum 31. Juli für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale treten. In diesem Zeitraum können alle, die in Volkach leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, beim Stadtradeln des Klima-Bündnisses mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln.

22.864 Kilometer bei der Premiere im vergangenen Jahr

Stolze 22.864 Kilometer sind im vergangenen Jahr bei der Premiere des Stadtradelns für die Kommune Volkach zusammengekommen. Dies entspricht weit mehr als der Luftlinie von Volkach nach Tokio und wieder zurück. Über drei Tonnen oder 3361 Kilogramm CO₂ konnten zudem durch das Radeln eingespart werden. Volkachs Erster Bürgermeister Heiko Bäuerlein wertete die Premiere als einen tollen Erfolg. Die zehn Volkacher Teams sorgten mit ihrer Gesamtleistung für einen hervorragenden Platz im Mittelfeld, insgesamt hatten sich 2021 über 2000 Kommunen an der Aktion beteiligt.

"Das war trotz der Corona-Einschränkungen eine große Leistung der Volkacher Radler und daher war auch klar, dass wir heuer wieder mitmachen werden. Natürlich hoffen wir auf eine starke Beteiligung und vielleicht können wir ja unser Vorjahresergebnis noch toppen", betont Bäuerlein, der zusammen mit Sportreferent Stephan Dinkel und Stadtmarketing-Mitarbeiter Nico Eichelbrönner möglichst viele Volkacherinnen und Volkacher für die Teilnahme begeistern möchte.

So kann man sich registrieren

Die Kommune Volkach hat sich angemeldet und ist dadurch verantwortlich für die Vorbereitung und Durchführung des Wettbewerbs. Unter www.stadtradeln.de/radlerbereich können sich alle Teilnehmenden registrieren, einem bereits vorhandenen Team beitreten (Bezeichnung: Offenes Team - Volkach) oder ein eigenes Team gründen. Eine Person, die ein Team neu gründet, ist automatisch Team-Captain. Zugelassen sind alle Fahrzeuge, die im Sinne der StVZO als Fahrräder gelten.

Weitere Informationen gibt es unter www.stadtradeln.de, www.stadt-volkach.de oder über den Bereich Stadtmarketing Volkach, Nico Eichelbrönner, E-Mail: nico.eichelbroenner@volkach.de