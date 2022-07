Am späten Montagabend kam es in einem Sommeracher Lokal in der Hauptstraße zu einem Streit. Wie die Polizei berichtet, belästigte ein Gast, nachdem er reichlich Alkohol getrunken hatte, andere Gäste.

Als der Wirt dem 30-jährigen Mann nahegelegt hatte, die Lokalität zu verlassen, tat er das nur widerwillig und schlug beim Verlassen der Gaststätte von außen mit der Faust eine Fensterscheibe ein. Daraufhin begaben sich mehrere Personen nach draußen und es kam zum Gerangel, bei dem sich eine Bedienung leicht verletzte.

Als eine Streifenbesatzung der Kitzinger Polizei eintraf, hatte sich der Randalierer bereits entfernt. Er konnte allerdings an seinem Wohnort angetroffen werden. Aufgrund der Verletzung, die er sich beim Schlag in die Scheibe zuzog, übernahm der hinzugezogene Rettungsdienst die Versorgung und brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Nachdem sich der 30-Jährige zwischenzeitlich wieder beruhigt hatte, konnte er von dort aus entlassen werden. Gegen den Mann wird nun wegen der begangenen Delikte ermittelt.