Selbst ist der Stadtrat, anpacken war angesagt: Einige Dettelbacher Stadträte griffen am Samstag zu Eimer und Putzlappen, um am Götz-Haus die Fenster zu putzen. Das Ganze war als eine Art Bekenntnis gedacht: Die Sanierung des prägenden Hauses in der Stadtmitte soll nun endlich in die Gänge kommen.

Die Stadträte Sebastian Apfelbacher, Matthias Bielek (Erster Bürgermeister), Raimund Sauer, Monika Günzel, Matthias Niedner, Volker Heilmann (Ortssprecher Schnepfenbach), Charly Bielek und Marcel Hannweber verdeutlichten in der Gemeinschaftsaktion auch nach außen hin den festen Willen, dem Gebäude aus dem 16. Jahrhundert nach vielen Jahren der Planung nun schnellstmöglich wieder zu altem Glanz zu verhelfen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Der Bauhof hatte sich ebenfalls an der Aktion beteiligt und zuvor schon die Türen frisch gestrichen. Die Stadtwerke beleuchteten zudem mit Zeitschaltuhren die Räume im Obergeschoss in den Abendstunden, um die sehr gut erhaltene Stuckdecke auch vom Marktplatz aus wieder sichtbar zu machen.

Seit 2013 im Besitz der Stadt

Bereits im Jahr 2013 hat die Stadt das historische Gebäude am Marktplatz erworben, die Planungen, was daraus werden soll, dauern seitdem an. Zwischenzeitlich hatte die Stadt ein Konzept vorgelegt und sich um die Umweltstation des Landkreises beworben. Der Kreistag hatte sich seinerzeit jedoch für die Bewerbung aus Marktsteft entschieden. Im Haushalt für 2021 hat der Stadtrat nun erneut Planungskosten eingestellt. Man will die Umsetzung mit hoher Priorität zügig vorantreiben.