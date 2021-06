Geiselwind vor 57 Minuten

Puma-Outlet in Geiselwind hat eröffnet

Das leuchtend rote Gebäude mit dem weißen Symboltier direkt an der Staatsstraße bei Geiselwind, an der Einfahrt zum Gewerbegebiet Inno-Park, ist kaum zu übersehen. Darin befindet sich nun das Outlet, das der Sportartikel-Riese Puma dieser Tage in Geiselwind eröffnet hat.