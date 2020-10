Am Jugendschöffengericht in Kitzingen geht es am Dienstag darum, was genau im November 2017 in einem Partyraum in Segnitz (Lkr. Kitzingen) passierte. Drei junge Frauen sollen einen behinderten 19-Jährigen sexuell genötigt und schwer misshandelt haben. Foto: Oliver Berg, dpa