Vor kurzem fanden für die Klassen fünf bis zehn des Gymnasiums Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid Projekttage statt.

Am Morgen traf sich unsere Klasse 5a mit ihren Klassenlehrerinnen Frau Burkard und Frau Kestler in einer Videokonferenz, in der wir besprachen, wie es uns im bisherigen Distanzunterricht ergangen war. Dazu wurden wir in zwei Gruppen eingeteilt, um zu besprechen, was negativ und positiv am Distanzunterricht ist und unsere Wünsche dazu sind. Dazu haben wir eine Tabelle angelegt. Außerdem bekamen wir spannende Aufgaben. Der erste Auftrag bestand darin, dass wir nach draußen an die frische Luft gehen und schöne Dinge aus der Natur sammeln sollten, um daraus eine Collage anzufertigen. Viele der Klasse machten sich zu zweit auf den Weg. Dadurch hatten wir mal wieder „realen“ Kontakt zu unseren Freunden. Die zweite Herausforderung unserer Klassenlehrerinnen bestand darin, dass wir einen ganzen Tag lang ohne Bildschirm/Elektrogeräte verbringen mussten. Da jeder gerne mal Zeit vor einem elektrischen Gerät verbringt, war das natürlich sehr schwierig für uns. Außerdem sollten wir als Symbol für jede Tätigkeit, die wir an diesem Tag gemacht haben, eine Sache in eine leere Eierschachtel legen.

Am Tag darauf hatten wir wieder eine Videokonferenz, in der wir uns darüber austauschten und unsere gefüllten Eierschachteln präsentierten. Abschließend haben wir noch Stadt, Land, Fluss gespielt. Das waren zwei wirklich tolle Tage trotz des Corona-Lockdowns.

Von: Ella Linz und Shari Heining, Schülerinnen der Klasse 5a.